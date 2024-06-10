ヴァンドーム青山　ネックレス　プラチナ

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商品詳細
Pt850、Pt950と書いてあります。元値は60,500円です。値段交渉可能です。プレゼントで貰いましたが、好みでは無いので出品します。
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http://narcologia.ru/goods/waveform454817.html
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