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ヴァンドーム青山　ネックレス　プラチナ
商品番号 X72908322787
商品名

ヴァンドーム青山　ネックレス　プラチナ
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 23,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Pt850、Pt950と書いてあります。元値は60,500円です。値段交渉可能です。プレゼントで貰いましたが、好みでは無いので出品します。
http://narcologia.ru/goods/reproduce231355.html
http://narcologia.ru/goods/waveform454817.html
http://narcologia.ru/goods/conception127257.html

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