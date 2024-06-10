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フェラガモ　スカーフ　お値下げ⭐︎
商品番号 K69012142297
商品名

フェラガモ　スカーフ　お値下げ⭐︎
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 5,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　90cm×90cmシルク100%大判carre(正方形)です。一度も使用せず、保管しておりました。箱はありません。簡易包装にてお送り致します。今では希少なものだと思います。
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