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FENDI fendi スカート
商品番号 A27898819956
商品名

FENDI fendi スカート
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 16,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDI銀座店にて購入。付属品は、保存袋になります^^デニム地のとっても可愛いスカートです/何にでも合いますよ♪後ろのFFマークがポイントです。スタイルが良く見えるように作られています。店舗で試着のみ。新品未使用品にしております。サイズ40S〜M人気のお品です♪お出かけにいかがでしょうか♪とてもオシャレなお品です。★商品説明★ミニスカート。ジッパーフライ。ダークブルーのコットンデニム製。ウエストとポケットに、同系色のフロック加工を施こされたファブリックの切替え。イタリア製★製品仕様★コットン98％、エラスタン2％、コットン97％、エラスタン3％、ビスコース100％
http://narcologia.ru/goods/mobilehome335943.html
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