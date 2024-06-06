FENDI fendi スカート

FENDI銀座店にて購入。付属品は、保存袋になります^^デニム地のとっても可愛いスカートです/何にでも合いますよ♪後ろのFFマークがポイントです。スタイルが良く見えるように作られています。店舗で試着のみ。新品未使用品にしております。サイズ40S〜M人気のお品です♪お出かけにいかがでしょうか♪とてもオシャレなお品です。★商品説明★ミニスカート。ジッパーフライ。ダークブルーのコットンデニム製。ウエストとポケットに、同系色のフロック加工を施こされたファブリックの切替え。イタリア製★製品仕様★コットン98％、エラスタン2％、コットン97％、エラスタン3％、ビスコース100％



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