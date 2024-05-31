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茶道具　高取井戸形　古高取釉　茶碗　高取八仙　共箱　大徳寺如意庵　大亀和尚書付
商品番号 U63530346395
商品名

茶道具　高取井戸形　古高取釉　茶碗　高取八仙　共箱　大徳寺如意庵　大亀和尚書付
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 16,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】直径15.4cm 高さ9cm【状態】良好　傷無し【付属品】共箱　共布【商品説明】高取井戸形古高取釉の茶碗です。13代高取八仙の作品。遠州以前の古高取の雰囲気を写した茶碗で、高麗茶碗のような雰囲気があります。大徳寺如意庵主大亀和尚の書付があります。
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