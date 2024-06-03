poppy ドローストリングリボントップス　あさぎーにょ

カラー···グリーン袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···夏好みが変わったため出品します。3回着ておりますので神経質な方はご遠慮ください。※公式サイトの写真ではグリーンが見当たらなかったためブルーで載せています。定価:8580円#poppy#あさぎーにょ



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