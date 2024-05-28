新品タグ付きSCOTCLUB内　高級レース使用ゆったりブラウス　オフホワイ

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ご覧頂きありがとうございますご購入前にはコメントからお願い致しますお値下げ交渉は常識範囲内でコメントからお願い致します新品タグ付き未使用SCOTCLUB内の高級レース使用ゆったりブラウス オフホワイトです大変素敵なブラウスでかなりお勧めですスカート合わせにピッタリで、ウエスト位置にゴムが入っております。その下からレースが出るようになってます画像で見るのとは違い、着て頂きますと大変素敵なブラウスです身幅はゆったりしておりますが、レーヨン素材でサラッと感と落ち感がありますので、シルエットが大人綺麗目なブラウスになりますこのデザインが販売されて、試着して一目惚れで購入して、次の週には色違いを購入しにショップに行って購入したほど、素敵です画像にありますアクセサリーは参考品ですホワイトブラウスはやはりレースが1番目立つので、1番人気でした素材レーヨン100%採寸身幅約70cm丈約68cm素人採寸の為多少の誤差はお許しください未使用ですが、ショップでの購入とは違います。完璧をお求めの方、小さな事もお気にされます方、保管に伴う匂い等、お気にされます方はご遠慮願います発送は小さく圧縮致します。おシワはご理解願います他サイトでも見られる方が多いブラウスですので、お値下げ交渉はご遠慮願います宜しくお願い致します