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シップスSHIPS Days STANDARD:ドットスキッパーシャツ 綿麻
商品番号 O46098397639
商品名

シップスSHIPS Days STANDARD:ドットスキッパーシャツ 綿麻
ブランド名 アーバンリサーチドアーズ
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHIPSDaysSTANDARDドットスキッパーシャツ商品説明■SHIPSDaysSTANDARD■人気のドットプリントのスキッパーシャツ。生地から選び直し、ドット柄を変更して製作しました。後ろにギャザーをいれ、バックスタイルをふんわりと、袖のカフスも細めにし、女性らしいシルエットに◎キレイめからカジュアルまで幅広いコーディネートに使っていただけます。サイズ：M〜L脇下身幅54着丈67カラー：黒試着のみ。綿麻素材なので、涼しく着られます。バックにギャザーが入っているので、動きやすさも◎✔️お値下げ不可✔️プロフィール必読シップスデイズドットブラウスシップスドットブラウスシップスリネンネストローブエヴァムエヴァevamevaフォグリネンワークfoglinenworkアーツアンドサイエンスチアーリンネルアデュートリステスsm2oldmanstailorVeritecoeurバンヤードストームsusuriyaecaゴーシュ　かぐれ　ミラオーウェンvlasblomme45rpmkapitarbshopプラステビューティアンドユースドゥロワーユナイテッドアローズマーガレットハウエルMHLジムフレックスダントンセントジェームスオーシバルドゥーズィエムクラスアパルトモンロンハーマンシップスビームスプラージュマカフィーアーバンリサーチナノユニバースジャーナルスタンダードIENAイエナホームスパン無印ビームス　かぐれリバティグリーンレーベルフレームワークスピックアンドスパンドアーズ大草直子トゥモローランドオペークドットクリップ
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シップスSHIPS Days STANDARD:ドットスキッパーシャツ 綿麻
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SHIPS Days STANDARD:スキッパードットシャツ◆

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