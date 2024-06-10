シップスSHIPS Days STANDARD:ドットスキッパーシャツ 綿麻

SHIPSDaysSTANDARDドットスキッパーシャツ商品説明■SHIPSDaysSTANDARD■人気のドットプリントのスキッパーシャツ。生地から選び直し、ドット柄を変更して製作しました。後ろにギャザーをいれ、バックスタイルをふんわりと、袖のカフスも細めにし、女性らしいシルエットに◎キレイめからカジュアルまで幅広いコーディネートに使っていただけます。サイズ：M〜L脇下身幅54着丈67カラー：黒試着のみ。綿麻素材なので、涼しく着られます。バックにギャザーが入っているので、動きやすさも◎✔️お値下げ不可✔️プロフィール必読シップスデイズドットブラウスシップスドットブラウスシップスリネンネストローブエヴァムエヴァevamevaフォグリネンワークfoglinenworkアーツアンドサイエンスチアーリンネルアデュートリステスsm2oldmanstailorVeritecoeurバンヤードストームsusuriyaecaゴーシュ かぐれ ミラオーウェンvlasblomme45rpmkapitarbshopプラステビューティアンドユースドゥロワーユナイテッドアローズマーガレットハウエルMHLジムフレックスダントンセントジェームスオーシバルドゥーズィエムクラスアパルトモンロンハーマンシップスビームスプラージュマカフィーアーバンリサーチナノユニバースジャーナルスタンダードIENAイエナホームスパン無印ビームス かぐれリバティグリーンレーベルフレームワークスピックアンドスパンドアーズ大草直子トゥモローランドオペークドットクリップ



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