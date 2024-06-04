2022◇アーバンリサーチサニーレーベル　パフスリーブシャツ×ニットベストSET

◆お洋服多数出品中◆※コメント、購入前に[プロフィール]一読をお願いします＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿【ブランド】URBANRESEARCHSonnyLabelアーバンリサーチサニーレーベル#BellaURBANRESEARCH←同じブランド出品中✨【カラー】ネイビー 【サイズ】F シャツ/身幅45 着丈77 ベスト/身幅37.5 着丈46【素材】画像に記載【状態】目立った傷や汚れ等がなく綺麗な状態です。【コメント】2022/ニットベストは脇がDカン仕様で調整も簡単にでき、お手持ちのワンピースやロンTEEとも合わせやすいシンプルなデザイン。インナーのシャツブラウスも一枚で着ても見劣しないデザインで、単品でもコーディネートが楽しめるお得なセットアイテムです◎シャツは少し長めの為、パンツとのコーディネートが好相性◎トレンドのスキニーともバランス良くお召しいただけます。ニットベスト無しでもデザイン性があるので単品使いもおすすめです♪＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿他にも出品しているのでぜひご覧ください↓ #Bellaselection Bellaselectionのトップス一覧はこちら↓ #Bellaトップスイエナ ナノユニバース シップス プラージュ スピックアンドスパン アダムエロペ トゥモローランドユナイテッドアローズ ガリャルダガランテ ジャーナルスタンダード エストネーションノーブル などお好きな方にも✨.2923



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