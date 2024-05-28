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- 〓MOISES NIETO〓リンガー ドロップ クロップド丈ピケ シャツ トップ
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商品詳細
【MOISESNIETO】白×水色のリンガードロップショルダークロップド丈バックボタンピケ素材シャツ/ブラウスサイズS肩幅71.5cm袖丈36cm身幅55cm着丈42cm背45cmMADEINSPAIN使用感自体はありませんが、フロントにLOOKにあるようなパーツの縫い付けてあった針穴跡、背面第4ボタン横に点染み(画像9枚目)がありますカラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットンモエシスニエトwhite×sax-blue白×水色リンガードロップショルダークロップド丈バックボタンシャツブラウスピケ
http://narcologia.ru/goods/traverse986226.html
http://narcologia.ru/goods/tenet197863.html
http://narcologia.ru/goods/financier708760.html
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