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ヴィンテージ　2way ブラウス　レース
商品番号 E88111884124
商品名

ヴィンテージ　2way ブラウス　レース
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます【ビンテージ　ブラウス】サイズ/身幅約43着丈約41--------------地元のヴィンテージショップで購入しましたレース使いの女の子らしいブラウスですボタン側が後ろになるデザインですが私は前にして着用しました1箇所ボタンが取れてますのでお好きなボタンに付け替えて下さい◾️-------used品にご理解下さい神経質な方とのお取引はトラブルになるのでご購入をお控え下さい。実店舗での直接のご購入をお勧めします＊プロフィール必読お願いします古着　ビンテージ　アンティーク　ネストローブ　ローズバッド　レトロ
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