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DESCENTE ゴルフウェア　ポロシャツ
商品番号 G45002338583
商品名

DESCENTE ゴルフウェア　ポロシャツ
ブランド名 デサント
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゴルフウェア未使用（値札付き）です。母に譲ってもらったのですが一度も着用してなかったので出品します。色は写真2枚目が1番近い色で、ショッキングピンクです。ポロシャツ着丈63cmバスト84cm（定価14,000円）柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖
http://narcologia.ru/goods/contemplate251077.html
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