DESCENTE ゴルフウェア　ポロシャツ

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商品詳細
ゴルフウェア未使用（値札付き）です。母に譲ってもらったのですが一度も着用してなかったので出品します。色は写真2枚目が1番近い色で、ショッキングピンクです。ポロシャツ着丈63cmバスト84cm（定価14,000円）柄・デザイン···無地カラー···ピンク袖丈···半袖
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