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メゾンキツネ　XS
商品番号 O39613375100
商品名

メゾンキツネ　XS
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネイビー　XSパリでプレゼント用に購入しましたがサイズが合わなかったので出品します
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