セール！コシノヒロコ　カットソー

コシノヒロコ カットソーサイズ38伸縮性が高いので42サイズの方もOＫ素材 ナイロン、ポリエステルカラー 黒、白でグレー感網状に織り込まれた個性的なカットソー。カットソーの上に着たり、重ね着でインナーを厚手にするとオールシーズン活躍します。#コシノヒロコ #カットソー



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