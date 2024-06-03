新品　ハワイアンジュエリー　リング　ホヌ　サージカルステンレス

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6,800円→4,800円☆残り１点☆新品K14イエローゴールドコーティングサイズ：１９号大きなホヌ柄が入った幅広リングです♪サイズ太さ：8.5mm厚み：1.8mmリングサイズ在庫7号.9号.11号.13号.15号.17号.19号.21号※幅があるので普段よりワンサイズ大きめがおすすめされてます。返品交換はお受け出来ませんのでご了承の上ご購入お願い致します。他のサイズも在庫あります♪土日発送です。