RANAN キャミソール ワンピース

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商品詳細
白×黒のビッグフラワー柄ならクールなフェミニンがたちまち完成【商品】・大き目の百合の花を配したシックなモノトーンプリントが大人っぽい。・肩紐はサテン素材の微配色でデザイン。グレーカラーがこっそりポイントに。・素肌に着たり、羽織りを重ねたり、インにカットソーを差したり、幅広い着こなしに対応。 【素材】・夏の肌を心地よく滑り落ちるデザイン素材のサマードレス。・ストラップは異素材使いでアクセントに。・肩ひもはムジグレーで微配色仕様。 品質／ポリエステル100％裏地付(総裏)肩紐調節可(取り外し不可)臨月まで着れそうです。妊婦マタニティ
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