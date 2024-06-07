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RANAN キャミソール ワンピース
商品番号 V74734878055
商品名

RANAN キャミソール ワンピース
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

白×黒のビッグフラワー柄ならクールなフェミニンがたちまち完成【商品】・大き目の百合の花を配したシックなモノトーンプリントが大人っぽい。・肩紐はサテン素材の微配色でデザイン。グレーカラーがこっそりポイントに。・素肌に着たり、羽織りを重ねたり、インにカットソーを差したり、幅広い着こなしに対応。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【素材】・夏の肌を心地よく滑り落ちるデザイン素材のサマードレス。・ストラップは異素材使いでアクセントに。・肩ひもはムジグレーで微配色仕様。　　　　　　　　　　　　　　品質／ポリエステル100％裏地付(総裏)肩紐調節可(取り外し不可)臨月まで着れそうです。妊婦マタニティ
http://narcologia.ru/goods/stair303300.html
http://narcologia.ru/goods/Persia944688.html
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