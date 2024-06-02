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MICHAEL KORS レザー ミニボストンバッグ 35S3GSAS1L
商品番号 B94548532081
商品名

MICHAEL KORS レザー ミニボストンバッグ 35S3GSAS1L
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MICHAELKORSマイケルコースsaffianosmsatchelサフィアーノスモールサッチェルレザー　カラー···navy柄・デザイン···無地素材···サフィアーノレザー幅25高さ20.5マチ12.5持ち手長さ9（cm)付属品：ショルダーストラップ海外で購入し、10回未満使用。ほとんど使用せず、保管したため目立つ汚れ等のない綺麗な状態です。簡易包装での発送とさせていただきます。商品が郵送事故で破損する場合や個人的な原因などの返品を受け付け致しかねますのでご了承ください。以上のことをご理解する上で、ご購入をお願い致します。よろしくお願い致します。
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