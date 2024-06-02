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【美品】TOPKAPI トプカピ バイカラー　オールレザー　ショルダーバッグ
商品番号 F90766579180
商品名

【美品】TOPKAPI トプカピ バイカラー　オールレザー　ショルダーバッグ
ブランド名 トプカピ
特別価格 税込 4,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◉TOPKAPITREASURE　トレジャートプカピバイカラー　オールレザー　レザー　牛革　ショルダーバッグ　アンティーク　コゲチャ色　ダークブラウン◎アンティーク調のレザーショルダーバッグ。レザーの重厚感のある風合いに、ラウンド状に仕上げたファスナーとバイカラー使いで遊び心とレトロ感をプラス。ダブルファスナー仕様で荷物の出し入れがしやすく、裏側には小物の収納にぴったりなファスナーポケットがあり機能性も抜群です。牛革を使っていますが、すごく軽量だと思います。◎2年前に名古屋市内の三越で購入しました。2.3回程使用しましたが出番が少なくクローゼットで保管してました。(写真10)上部にスレたあとが1ヶ所ありますが、よく見なければ気がつきませんでした。それ以外は綺麗な状態です。あくまでused品ですので、繊細な方はご遠慮願います。◉サイズ高さ：約27㎝横幅：約38㎝マチ：約13㎝ショルダーは調節可能です。※素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。◉仕様外：ファスナーポケット×1内：ファスナーポケット×1　　オープンポケット×2◉保証書あります。
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