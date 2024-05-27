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クレージュのトップスです。1度着用しただけなので未使用に近いです。クリーニング済み。神経質な方はご遠慮下さい。返品は受け付けておりません。ご了承下さい^_^サイズ···40#クレージュ#ポロシャツ#クレージュトップス##ゴルフウェア#ゴルフグッズ#レディース#レディーストップス#トップス#ゴルフファッション#スポーツウェア