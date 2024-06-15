グレディブリリアン ブラウス

グレディブリリアン説明引用繊細な線画のボタニカルプリントが視線を集めるプルオーバーブラウス。ネックラインに細かいギャザー＆タックを寄せフェミニンに、袖はフレンチスリーブで気になる部分をカバーしつつスッキリとバランスを取っています。ワンピースやサロペットのインに着て華をプラスするのも◎前後差のあるラウンドヘムなのでそのままボトムと合わせると軽やかなスタイリングも叶います。2回程、着用しました。ホームクリーニング済みです。自宅にて保管していました。ペット、喫煙なしです。



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