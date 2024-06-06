ビンテージ L.L.Bean エルエルビーン 半袖シャツ XL程度 R-4472

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必ずプロフィールをご覧ください。古着を中心に出品中！出品一覧はこちら→#古着mcメンズはこちら→#古着mcメンズレディースはこちら→#古着mcレディース#古着mcシャツ＃古着mcシャツブラウス値下げ交渉はフォロワーのみ！レアUSA製80s90sビンテージL.L.Beanエルエルビーン半袖シャツ春夏レディースメンズ着用可サイズXL程度R-4472ブランド名★VintageL.L.Bean商品詳細商品名★シャツ詳細→米国製。COOLWEAVE。通気性抜群。サイズ表記：★S(実寸日本サイズXL程度)【平置き採寸】（cm)肩幅★43.5身幅★54着丈★69.5袖丈★26★素人採寸のため多少誤差がございます。状態★B状態詳細→★S:新品未使用品A:中古品ではあるが未使用に近い状態B:目立つ汚れやダメージもなく使用に問題のない状態C:目立った汚れやダメージが感じられる状態D:汚れやダメージがひどい状態ほとんど無いとは思いますが素人検品のため汚れの見落としがある場合がございます。ご理解の上ご検討よろしくお願いしたします。《 素材 》★画像参照