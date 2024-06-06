希品 鉄鍔 鐔 (大森英彦 花押 田舎風景図) 大森一派 江戸時代 ...

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ご覧いただきありがとうございます。大森英彦の鍔です。サイズ縦約7,0cm横約6,5cm切羽台厚み約0.4cm耳厚み約0,3cm重さ約95,5g素材:鉄(素人計測ですので誤差はお許しください)大森英彦の珍しい鍔で鐔大観にも門人として記載されてますが巷には他に一枚だけ経眼しております、風景の雰囲気が良く鋤彫りされており銘と花押は薄いですが筆致から正真、間違いないと思います。※自宅保管の品ですので細かいところが気になる方はお控えください、画像を基本に良くご確認のうえご検討ください。♦多少のお値引き承ります。