YOUNG \u0026 OLSEN ブロードリブ クルーネック半袖Tシャツ

定価：8,800円Bshopで購入しました。2、3回着用、洗濯しています。目立った汚れや傷はありませんが、あくまで中古品ですのでご理解お願いします。これからの時期、ジャケット中に入れても可愛いと思います♡＜デザイン＞-ボーダー柄のリブＴシャツ-短めの着丈-タイトフィット＜素材＞-コットン100％のカットソー地-伸縮性があり、柔らかな着心地のブロードリブ#ヤングアンドオルセン #bshop



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