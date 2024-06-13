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YOUNG \u0026 OLSEN ブロードリブ クルーネック半袖Tシャツ
商品番号 A73577379429
商品名

YOUNG \u0026 OLSEN ブロードリブ クルーネック半袖Tシャツ
ブランド名 ヤングアンドオルセンザドライグッズストア
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価：8,800円Bshopで購入しました。2、3回着用、洗濯しています。目立った汚れや傷はありませんが、あくまで中古品ですのでご理解お願いします。これからの時期、ジャケット中に入れても可愛いと思います♡＜デザイン＞-ボーダー柄のリブＴシャツ-短めの着丈-タイトフィット＜素材＞-コットン100％のカットソー地-伸縮性があり、柔らかな着心地のブロードリブ#ヤングアンドオルセン　#bshop
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful856351.html
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