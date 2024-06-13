シンゾーン　ベートーヴェンTEE　BEETHOVEN TEE

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ご覧頂きありがとうございます。ご購入前にコメントお願いいたします。他サイトにも出品中のため、在庫確認後専用にて出品いたします。商品状態：新品未使用、ブランドあり、品質表示ありカラー グレーサイズ free【素材】ネップやムラ感のある風合いが特徴のラフィー天竺を使用。薄すぎず、柔らかな生地感は肌通しが良く、ストレスなく着用していただけます。