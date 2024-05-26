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MARTE モヘアマフラー サーモンピンク
商品番号 Y31236864266
商品名

MARTE モヘアマフラー サーモンピンク
ブランド名 ロキエ
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

佐々木茜ちゃんのブランド、MARTEの名作のモヘアマフラーです。ふわふわのモヘアとサーモンピンクの色合い、柔らかい雰囲気でとても可愛いです。気に入って大切に使っておりました。モヘアのお素材上、毛羽立ちや毛玉も出来にくく、綺麗に使いやすいと思います。レオパードと合わせるととても可愛かったです❤︎画像2枚目は他のカラーの着画です。幅広めですのでショールのようにも出来ますし、ぐるぐる巻きにするとボリューム感が出て暖かいです。佐々木茜curiosanutrofboudoirjantiquesジャンティークTORODEPTitimiuncinqhookedvintageフランスヴィンテージフランスアンティークヨーロッパヴィンテージ蚤の市お好きな方にもおすすめです。クリーニングに出して保管しておりました。
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