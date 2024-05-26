LINEASTORIA 約束のボブ　人毛MIX 定価27,980円

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商品詳細
購入後、サロンでシルエットと共に、顔まわりや生え際が自然に見える様整えてあります。着用は、カットの際と自宅での試着1〜2回(1〜2分)で、長時間着用したり外出はしていません。人毛ミックスは指感触もとてもよく、評判も良いのですが自分には似合わず、今回出品致します。リネアストリア 約束のボブ ダークブラウン人毛ミックス（顔まわりやえりあし、つむじ部分に人毛を使用することで傷みを軽減。お肌に当たる部分が100%人毛なので、静電気ではりつきにくく、チクチクしない）カラー···ダークブラウン
http://narcologia.ru/goods/diamond645658.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial349916.html
http://narcologia.ru/goods/preference755638.html
約束のボブ 人毛MIX | LINEASTORIA
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約束のボブ
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約束のボブ
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約束のボブ
天使のボブ人毛100% フルウィッグ ミディアム｜リネアストリア
リネアストリア 天使シリーズ人毛MIX「約束のショート」S チョコ ...
天使のボブ人毛100% フルウィッグ ミディアム｜リネアストリア
フォンテーヌ シフォレ 【在庫僅少】 sandorobotics.com
Linea storia - 未使用！リネアストリア天使シリーズ人毛MIX「約束の ...
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