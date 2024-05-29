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ポケモンカード 黒炎の支配者 新品 シュリンク付き BOX ボックス
商品番号 G14399199149
商品名

ポケモンカード 黒炎の支配者 新品 シュリンク付き BOX ボックス
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム黒炎の支配者黒煙の支配者シュリンク付き1BOX再シュリンク等はしておりませんのでご安心ください。他のアプリでも出品しているため早い者勝ちとなります。ご了承ください。ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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