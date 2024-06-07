美品　Dior ディオール　ジャドール　パイル地　ハンドバッグ　タオル

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○アイテムジャドールディオール ハンドバッグ ミニ バッグ ○サイズ 高さ：約17cm幅：底約25cm厚み（底マチ）：約7.5cmハンドル高さ：約10cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーピンク○素材パイル状態：使用に伴う若干のよごれ使用感等ございますがヴィンテージ品の中では比較的きれいでまだまだ着用頂けます。画像をご確認頂いた上で、ご不明な点は遠慮なくご質問ください。※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品なしご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。