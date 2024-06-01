専用 ATAO アタオ 2wayバッグ ショルダーバッグ

ご覧いただきありがとうございます。アタオの２wayバッグです。落ち着いた赤色(ワインレッド)でたくさん入るバッグです。中古品になりますので、御理解頂ける方のご購入お願いいたします。目立つ大きな汚れ等はないのでまだまだ使っていただけると思います。素人検品なので、見落としなどあるかもしれません。神経質の方はご遠慮くださいませ。



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