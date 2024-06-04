LF72 レディース ウェディング ドレス 演奏会 司会用 結婚式

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商品詳細
【状態】新品【在庫状態】コメント確認をお願いします。※在庫が随時変わるため、ご購入する前に、必ず一度在庫をご確認くださいませ。★お品物の色合いは、写真撮影スマートフォンやパソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。★衣装は100%ハンドメイドなので、サイズに若干差異がある場合もございます。完璧を求める方はご遠慮ください。★製品更新により、予告なしで同じ商品がデザイン、色若干変わる場合がございます、予めご了承下さい。\u003c注意事項\u003e※発送までの日数は二ヶ月間を目安とさせて頂きます。前後する可能性もある為、お時間の余裕のある方のみご購入よろしくお願い致します。※ハンドメイド商品のため、新品でも作成途中に細い汚れなどがつく可能性ございます。それによる返品や交換は出来ません。またサイズ選び間違いによる返品、交換もできません。※海外製品の為作りの甘さが見られる場合もございますので、神経質な方は購入前によくご検討ください。出品していない商品で気になる衣装等ございましたら、お気軽にご相談ください
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