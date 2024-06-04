ルイヴィトン　ショルダーバッグ

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こちらで購入しましたが、大きさを勘違いしてたので、使用する機会がなさそうなので きれいなうちに出品します。86,500円で購入しました。以下、購入時の説明文です。ルイヴィトンショルダーバッグダミエFL0023数年前に松坂屋で購入したと思います。5回ほどの使用しその後保管しておりました。美品ですが、紐や本体に保管癖がついており少し潰れています。底に傷がついていました。(写真でご確認下さい)神経質な方は御遠慮下さいm(__)m返品、クレームは受け付けません。よくご確認の上ご購入ください。箱や袋はありません。リサイクル梱包で安価な方法で発送させて頂きますm(__)m値下げは御遠慮くださいm(__)m