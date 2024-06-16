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正規品レア　シャネルミニチェブロンチェーンショルダーバッグ　キャビアスキン　黒
商品番号 C99503387845
商品名

正規品レア　シャネルミニチェブロンチェーンショルダーバッグ　キャビアスキン　黒
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 252,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レア★シャネルミニチェブロンチェーンショルダーバッグキャビアスキン黒　Vステッチ数年前銀座ビンテージブランドショップに購入しました。こちらは大変レアなバッグとなり、状態も良いものとなります。全ての角部分の状態も良く、ゴールドチェーンも光沢があります。チェーンの革部分の一部に修理箇所があります。サイズ:18x13x6cmチェーン:108cm付属品:シリアルシール(欠けてる部分もありますがいくつかの数値は識別可能です)保存袋、箱よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freezer7098.html
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