【K18 /パール】リング 指輪 真珠 可愛いシンプル

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商品詳細
ご観覧いただきありがとうございます。実家の整理をした際に出てきました。もう使用しないそうなので、出品致します。▪️商品名：指輪▪️金質：k18▪️素材：パール 真珠※石に詳しくない為素人判断です。写真にてご確認をお願い致します。▪️サイズ：10号▪️重量：2g▪️状態：細かい傷や汚れがあります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は、購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。tk76
http://narcologia.ru/goods/symmetric206545.html
http://narcologia.ru/goods/reboot935636.html
http://narcologia.ru/goods/stage460697.html
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