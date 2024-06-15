【K18 /パール】リング 指輪 真珠 可愛いシンプル

ご観覧いただきありがとうございます。実家の整理をした際に出てきました。もう使用しないそうなので、出品致します。▪️商品名：指輪▪️金質：k18▪️素材：パール 真珠※石に詳しくない為素人判断です。写真にてご確認をお願い致します。▪️サイズ：10号▪️重量：2g▪️状態：細かい傷や汚れがあります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は、購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願い致します。tk76



アコヤ真珠リング (5.5mm-6.0mm) – 浜松市最大級の婚約指輪や結婚指輪 ...



上品でシンプルな高級感を重視した冠婚葬祭リング】9mmUP 越物花珠真珠 ...



リング レディース 指輪 リング パールリング 1粒パール フリーサイズ オープンリング フォークリング シンプル かわいい 可愛い プレゼント ギフト y913 | styleline powered by BASE



見劣りしないテリと最もシンプルなダイヤ無しリング】8.5mmUP 花珠真珠 ...



【新価格】ひと粒パールリング（ゴールド）



シンプルモダンな一粒パールリングPY-209 指輪・リング poonys 通販 ...



パールリング シルバー925 天然淡水パール ウェーブリング 波 レディース シルバー シンプル 大人っぽい かわいい 人気



指輪リングシンプル パール一粒大人可愛い上品 オープンリング



一粒パールリング -激安リングの通販販売-ルピス(LUPIS)



Amazon | [Fashion Jewelry] パール ラインストーン フリーサイズ ...



パールリング シルバー925 天然淡水パール ウェーブリング 波 レディース シルバー シンプル 大人っぽい かわいい 人気



リング レディース 指輪[品番：NNNA0002473]｜ninon（ニノン）の ...



S925韓国 大人可愛い シンプル ハート たくさん シルバー リング 指輪 ...



見劣りしないテリと最もシンプルなダイヤ無しリング】8.5mmUP 花珠真珠 ...



韓国製】指輪4点 シンプル パール リング かわいい おしゃれ上品 ...