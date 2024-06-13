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[[　10月末まで500円値下げ！]]　(Ｓ)リメイク　ポロシャツ＋ひらひら
商品番号 X64620855443
商品名

[[　10月末まで500円値下げ！]]　(Ｓ)リメイク　ポロシャツ＋ひらひら
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着をリメイクした一点もの商品です。ポロシャツ＋ヒラヒラシミがあったので、リボンつけてみました。︎︎●平置き採寸若干の数値の誤差はご容赦ください・着丈50・身幅47・袖丈18・肩幅41✳裏は折り伏せ縫いで、ほつれにくく仕上げてあります。＊撮影方法や天気で、商品の印象が、実物と少々異なることもありますので、ご了承下さい。✳物によっては、使用感・毛玉あり、細かな汚れや傷、色褪せがございます。よくご確認、ご質問の上、ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。完璧をお求めの方はご遠慮くださいませ。#toitoi古着リメイク古着リメイクリユースSDGsアップサイクルハンドメイド1点ものもったいない再利用袖丈...半袖季節感...夏
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