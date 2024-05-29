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- 【美品】Le Glazik フレンチリネン ワイドシャツ ストライプ
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商品詳細
【ブランド】LeGlazik(ルグラジック)フレンチリネンドロップショルダーワイドシャツストライプワンポイントロゴ刺繍リネン100%【カラー】ライトブルー×ホワイト【サイズ】36(M相当)着丈:87袖丈:53肩幅:43身幅:55裾幅:60【素材】麻100%【商品状態】使用感少なく、目立った傷、汚れ、シミ、色あせ等はなく美品です。【発送】1〜２日以内に発送致します。OPP袋に入れて防水性の袋に入れて発送致します。A-33色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、ストライプ素材···リネン(麻)テイスト・シーン···カジュアル
http://narcologia.ru/goods/Addict796718.html
http://narcologia.ru/goods/flight875628.html
http://narcologia.ru/goods/marshal43780.html
【美品】Le Glazik フレンチリネン ワイドシャツ ストライプ
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