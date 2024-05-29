パタゴニア　半袖チェックシャツ　XXL

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商品詳細
パタゴニアのアイランド・ホッパー・シャツになります。サイズはXXLになります。ファスナー付きの胸ポケットが2箇所にあります。ナイロンとポリエステルの混合素材です。カラー···レッド袖丈···半袖柄・デザイン···チェック季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/sci-fi729147.html
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