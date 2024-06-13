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LIP SERVICE LAMOUR Tシャツ
商品番号 B96607722937
商品名

LIP SERVICE LAMOUR Tシャツ
ブランド名 リップサービス
特別価格 税込 1,688 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます(❀ᴗˬᴗ)_〇10回以下の着用になります。〇即購入⭕️〇購入意思のないいいねおやめ下さい。〇中古品になりますので御理解ある方の購入お待ちしております。〇しまっておりましたのでシワなど気になる方は御遠慮ください。立体的なエンボスロゴが目を惹くアクセントになったTシャツ。シンプル見えするルックスながらも、大きめのロゴがポイントなったデザインです。クルーネックのベーシックなシルエットで、どんなアイテムともバランスよくスタイリング出来るのも魅力。カジュアルコーデの定番アイテムとしても重宝すること間違いなしです。カラー···ブラウン季節感···夏、秋#LIPSERVICE
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