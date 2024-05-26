数年前新宿マルイにて購入LoreeRodkin名作！！『佐々木希さん、北川景子さん同型三日月トップムーンクレセントムーンチェーンネックレス★』入荷数自体少ない希少モデル☆入手困難！海外セレブや芸能人が多数愛用する希少なムーンモデル☆さりげない上品なセンスと高級感は男女共に好印象間違えなし！ネックレス一体のムーンとペンダントのかけ位地を自由に変えれる唯一のモデル☆まさに月の距離をネックレスで表現できるロマンチックなモデル♪男女兼用◎「早期終了もありえますのでお早めに」＜カラーシルバー×ライトストーン＞＜画像にてすべて刻印アップしております＞《素材シルバー925》≪サイズトップ（バチカン含む）約3.5×0.6cmムーン約0.8cmチェーン全長45～40cm調節可能〇≫状態美品若干の小傷やアタリ傷はあるかと思いますが、目につくダメージやパッと見で目立つダメージ等無く、状態、輝きは良好☆気持ちよくご愛用頂けますコンディションです☆【付属品純正箱、純正ケース、純正保証書（マルイ記載有）※クレセントムーンは付属しません】他にもジャスティンデイビス、ブラッディマリー等ブランド品を多数出品中☆#説明文画像自己紹介必読願います



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月トップ-



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月トップ-



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月トップ-



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月 ...



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月 ...



ローリーロドキン クレセントムーン ムーン ペンダントトップ i13653-



正規美品 激レア ローリーロドキン ムーンネックレス SV925 三日月 ...



正規美 希少 ローリーロドキン クレセントムーンピアス SV925 男女兼用 月-



ローリーロドキン ネックレス(メンズ)の通販 100点以上 | Loree Rodkin ...



ローリーロドキン ネックレス(メンズ)の通販 100点以上 | Loree Rodkin ...



Loree Rodkin - ローリーロドキン ネックレス SV925の通販 by りりs ...



Loree Rodkin - ローリーロドキン ネックレス SV925の通販 by りりs ...



Loree Rodkin - 正規品 本物 美品 ローリーロドキン ゴシッククロス ...



オンライン限定商品】 【newカラー】3.0ct ハートモアサナイト ...



Loree Rodkin - ローリーロドキン ネックレス SV925の通販 by りりs ...