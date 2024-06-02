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A.P.C 半月バッグ
商品番号 X75153071643
商品名

A.P.C 半月バッグ
ブランド名 エーピーシー
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックこちらでお譲りいただきました。最近はほぼ出番がないので、必要な方へお譲りします。かなり丈夫な作りで型崩れなく、汚れもほとんど確認できません。
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