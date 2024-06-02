COACH コーチ　ローズ柄　ミディアム折財布　JN26

商品名COACHC9934.IMUDAIM/NeonGreenMultiMNVNTRSEMDCRNZPアメリカCOACH直営店、ファクトリーアウトレット店にて購入した正規品です。カラー:ネオン グリーン マルチカラー素材:コーテッド キャンバス /レザー仕様:開閉スナップ式内側オープンポケットX2カード入れX7クリアーポケットX1ファスナー付き小銭入れX1札入れX1付属品:ケアカード付、タグサイズ:縦約9㎝横約13㎝厚さ約3㎝状態:新品,未使用★★アウトレット店では、商品は買い物客が自由に手にとって確認できるオープンな陳列方法です。そのため、商品どうしが擦りあいわずかな傷が生じることがございます。特に不良品ではございませんので、気になる方はご遠慮下さい。価格交渉はご遠慮下さい。(158)



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