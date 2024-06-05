シチズン 腕時計 wicca E011-S058457

Brandear（ブランディア）が販売しています。カテゴリ：腕時計ブランド：CITIZEN(シチズン)商品名：wicca型番：E011-S058457男女別：レディース文字盤カラー：ダークブラウンベゼルカラー：シルバーケースカラー：シルバーベルトカラー：シルバームーブメント：ソーラー電池動作状況：【確認済み】動作確認済みではございますが、電池残量は不明です。電池交換はお客様ご自身でお願いいたします。ベルトの素材：SS(ステンレススチール)実寸サイズ：フェイス:約2cm×2cmケース:約3.2cm×2.5cm(リューズ含まず)ベルト幅:約1.0cm腕周り:約16.8cmコンディションの備考：※あくまで商品の外観ダメージです。動作状況をご確認の上、ご入札くださいませ。【ケース】 ・全体的⇒浅い傷多数/変色している ・風防⇒浅い傷若干/くすみ若干【ベルト】 ・全体的⇒浅い傷多数/変色しているシリアル：8D0***付属品：ケース、カバー、取扱説明書、工具、余りコマ×1、保証書返品について：返品は受け付けておりません。但し、以下条件に該当する場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。商品違い/実測寸法等が商品説明と著しく違う場合。返品の場合、返送料は当社負担。【特定商取引に関する表示】事業者：株式会社デファクトスタンダード/古物商許可：第302170407755号・東京都公安委員会/住所・電話番号：東京都大田区平和島3-3-8・0120-997-334/責任者：仙頭健一/支払方法：クレジットカード、コンビニ払い、郵便局/銀行ATM払い、キャリア決済、メルペイスマート払い※クレジットカード以外の支払い方法はアプリ内でのみ選択可能です。/商品代金以外の必要手数料：支払方法により所定の手数料/商品等の引き渡し時期：ご入金確認後、0-4営業日程度で配送/その他：当社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。



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