【Eimee Law】新品☆スモッキング刺繍ストライプジャガードワンピースドレス

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ブランド:eimeelawエイミーロウ生地全体に織りで入ったストライプがニュアンスのあるドレスワンピース。生地をたっぷり使っているのでふんわりとした贅沢な作りです。スモッキング刺繍もポイントになります。サイドのリボンも大人可愛いアクセント♪とても綺麗なシルエットで、モノトーンの落ち着いた雰囲気もあり長く着ていただけそうです。出品のため開封いたしましたのでとても良い状態です。新品タグ付き定価15,180＊完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。カラー:ブラック記載サイズ:38着丈:122身幅:55素材:レーヨン80ナイロン20刺繍糸・裏地ポリエステルリボン刺繍ジャガードエアリーフェミニン美シルエット新品未使用labelletudeeimyistoiregracecontinentalFRAYI.DAMERIsnidellilybrownredyazelandemiumercuryduonoelaundixcorssnidelmerryjennydazzlinLAISSEPASSEINGNItoccoclosetcawaiisawaalamodenoela