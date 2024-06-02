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美品　グレースコンチネンタル　刺繍　トップス　タンクトップ　キャミソール
商品番号 R24706816937
商品名

美品　グレースコンチネンタル　刺繍　トップス　タンクトップ　キャミソール
ブランド名 グレースコンチネンタル
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グレースクラス36サイズとても凝ったデザインです定価４万円ほど　刺繍の装飾がとても美しいです流行のカーディガンとの相性も良いです着用回数3回以内　綺麗な状態だと思いますが、お写真をみて判断してください数年前に購入しずっと眠ったままになっておりました。採寸は以前トラブルになったのでお洋服はしておりません。素人採寸は難しいのでご理解ください喫煙者　ペットいませんあくまでも素人保管の為、神経質な方・完璧を求める方のご購入はお控え下さい。またご購入後のキャンセル、返品などには一切応じかねます。ご了承の上ご購入下さい。お値下げは自分のペースでさせていただいております。値下げ予定はしておりません。
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