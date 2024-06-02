美品　グレースコンチネンタル　刺繍　トップス　タンクトップ　キャミソール



レース刺繍キャミ レース刺繍キャミ



レース刺繍キャミ レース刺繍キャミ



リブタンクニットトップ, グリーン, 36 リブタンクニットトップ, グリーン, 36



レース刺繍キャミ レース刺繍キャミ



トロピカル刺繍トップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... トロピカル刺繍トップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



エスニック刺繍ノースリーブ, ピンク, 36 エスニック刺繍ノースリーブ, ピンク, 36



フラワードルマンニットトップ, ブラック, 36 フラワードルマンニットトップ, ブラック, 36



エスニック刺繍ノースリーブ, ピンク, 36 エスニック刺繍ノースリーブ, ピンク, 36



レースショートトップ, ブラック, 36 レースショートトップ, ブラック, 36



レーススリーブニットトップ, ホワイト, 36 レーススリーブニットトップ, ホワイト, 36



オフショルダー刺繍トップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... オフショルダー刺繍トップ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



フラワープリントタックトップ, キナリ, 36 フラワープリントタックトップ, キナリ, 36



刺繍ショートパーカー / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... 刺繍ショートパーカー / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...



マテリアルニットトップ, ホワイト, 36 マテリアルニットトップ, ホワイト, 36



コード刺繍ヨークTシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... コード刺繍ヨークTシャツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ...

グレースクラス36サイズとても凝ったデザインです定価４万円ほど 刺繍の装飾がとても美しいです流行のカーディガンとの相性も良いです着用回数3回以内 綺麗な状態だと思いますが、お写真をみて判断してください数年前に購入しずっと眠ったままになっておりました。採寸は以前トラブルになったのでお洋服はしておりません。素人採寸は難しいのでご理解ください喫煙者 ペットいませんあくまでも素人保管の為、神経質な方・完璧を求める方のご購入はお控え下さい。またご購入後のキャンセル、返品などには一切応じかねます。ご了承の上ご購入下さい。お値下げは自分のペースでさせていただいております。値下げ予定はしておりません。