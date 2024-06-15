Tiffany カーブドリング 11.5号

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商品詳細
ティファニーカーブドハートリングです。素材シルバーサイズ約11.5号付属品保存袋ティファニーの刻印があります。ティファニーの店舗にてクリーンニング済み。説明文に不足がある場合もございますので、状態など写真でご確認下さい。あくまでも自宅保管used品のためご理解頂ける方のみお願い致します！材質···シルバーカラー···シルバー
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http://narcologia.ru/goods/housekeeper171009.html
http://narcologia.ru/goods/ordering309279.html
エルサ・ペレッティ™ カーブド バンドリング ダイヤモンド
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