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コート　ベージュ　M リフレクト
商品番号 B82853940909
商品名

コート　ベージュ　M リフレクト
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

裏地なし着丈　約85cm卒入学式のために購入しました。コロナ禍だったため、短時間しか使用していません。自宅保管品となります。ご理解の上ご購入ください。また、細かく気にされる方は、ご遠慮下さい。
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