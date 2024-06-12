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人気 MARNI　マルニ　かごバッグ　ピクニックバックミニ　Mバスケットブラック
商品番号 G10210460845
商品名

人気 MARNI　マルニ　かごバッグ　ピクニックバックミニ　Mバスケットブラック
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧いただきありがとうございます。◕‿◕。希少モデル！残り僅かです！□商品説明MARNI　マルニかごバッグ　Ｍバスケットブラック□状態新品未使用□カラーＭバスケットブラック□内容付属タグ・本品□サイズストラップを含めない縦23cm底面：幅25cmマチ15cm23.5□注意事項※素人採寸の為、誤差はご了承ください。※撮影環境やモニター環境により、実祭の色と違って見えることがございます。※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。完璧を求める方はご遠慮くださいませレディ-スバッグかごバッグマルニ
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