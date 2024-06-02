エルメス　ツイリー　ビンガタ

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商品詳細
エルメスのツイリー、2本セットになります。3回ほどバッグのハンドルに巻いて使用しました。ホームクリーニング済みです。ツイリーのボックスに入れて発送します。ボックスが不要の方は、500円値引きしますので、ご購入前にコメントをお願い致します。ツレなどはないと思いますが、個人の見立てですので、お気になる方は購入をご遠慮ください。
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