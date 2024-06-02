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サマンサヴェガ　ショルダーバッグ【新品】
商品番号 D62639259289
商品名

サマンサヴェガ　ショルダーバッグ【新品】
ブランド名 サマンサヴェガ
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマンサヴェガ　ショルダーバッグ【新品】正規サイトでネット購入しましたが出番が無いので出品します。A4が楽々入るサイズです。定価¥13500＋税人気の完売日です。素材···その他レザー(本革)カラー···ブラック
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