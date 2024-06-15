外観良品　オールドグッチ　バンブー　黒色　本革　ハンドバッグ　フォーマルバッグ

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ご覧頂き誠に有難うございます！即決購入大歓迎です◎○アイテムGUCCIグッチ オールドグッチ ヴィンテージ バンブー 黒色 ブラック 本革 レザー ハンドバッグ ミニトートバッグ フォーマルバッグ○購入元ヴィンテージショップ○サイズ約横26cm×縦23cm×まち9cm ハンドル 35cm平置き実寸。着画はお断りさせて頂きます。○状態外側は若干使用感はありますが、比較的綺麗な状態です。内側は剥がれがほぼ除去されていますが、角など除去しにくい箇所はまだ剥がれが残っています。内袋などを入れてから使って頂ければと思います。○素材レザー○カラーブラック○付属品なし○USED品について⚠️自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差など古物にご理解がない方は購入お控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。お気軽にご質問やコメントなど、よろしくお願い致します♪カラー···ブラック素材···牛革(本革)