ジェラピケ　どうぶつの森コラボ　パジャマ　ズボン　パンツ

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ジェラピケとどうぶつの森コラボパジャマのズボンです。ジェラピケオンラインショップにて購入しました。一度のみの着用、洗濯した状態です。新品同様とまではいきませんが綺麗な状態に見受けられますがあくまで中古品なので神経質な方はご購入をお控え願います。ジェラピケジェラートピケコラボパジャマあつまれどうぶつの森あつ森カラー···ホワイト