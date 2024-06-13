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プラダバック、ベージュ
商品番号 R39784582145
商品名

プラダバック、ベージュ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ柄・デザイン···無地素材···本革サイズ全体30×14×￼14cm大体の採寸です。可愛い形でミラノで買ったものです。まだまだ使えます。内側はとても良い状態です。お値下げ致しましたので返品は受け付けませんのでご了承くださいませ。種類···ハンドバッグ素材···牛革(本革)、その他レザー(本革)素材···その他レザー(本革)
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